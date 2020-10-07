Названы неизвестные ранее симптомы коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может сопровождаться неврологическими симптомами, выяснили ученые из Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго, передает MedicalXpress.

Энцефалопатия, которая вызывает изменения в тканях мозга, головные и мышечные боли, головокружение и спутанность сознания, наблюдается у восьми из десяти человек с коронавирусом, сообщил один из авторов научных работ глава отделения нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии госпиталя в Чикаго, Игорь Коральник.

Эксперты провели анализ сведений более 500 пациентов с инфекцией. Результаты показали, что боли в мышцах ощущали 45%, на головные боли и головокружение жаловались 38%. Риск смерти повышался у пациентов с энцефалопатией.