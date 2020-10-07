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19:39   7 Октября 2020
Наука

Названы неизвестные ранее симптомы коронавируса

Названы неизвестные ранее симптомы коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может сопровождаться неврологическими симптомами, выяснили ученые из Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго, передает MedicalXpress.

Энцефалопатия, которая вызывает изменения в тканях мозга, головные и мышечные боли, головокружение и спутанность сознания, наблюдается у восьми из десяти человек с коронавирусом, сообщил один из авторов научных работ глава отделения нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии госпиталя в Чикаго, Игорь Коральник.

Эксперты провели анализ сведений более 500 пациентов с инфекцией. Результаты показали, что боли в мышцах ощущали 45%, на головные боли и головокружение жаловались 38%. Риск смерти повышался у пациентов с энцефалопатией.

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Автор: Юлия Яковлева
#симптом #коронавирус #неврология

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