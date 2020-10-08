Возмущение по поводу «лавочек-надгробий» во Владивостоке докатилось до Москвы

Гранитные лавочки, прозванные жителями Владивостока «надгробиями здравому смыслу», убрали с центральной площади города. Теперь в местной администрации создается отдел дизайна городской среды и общественный совет по благоустройству. Депутат Госдумы от Владивостока Андрей Андрейченко согласен с мнением горожан: скамейки неуместные.

Урбанистические комитеты необходимы во всех городах России, уверен парламентарий. А главное — они должны получать обратную связь от жителей, считает Андрейченко. Вероятно, именно этим условием местные власти пренебрегли в случае с благоустройством столицы Дальнего Востока весьма мрачными элементами.

«Это вопрос будущей организации работы, если они будут учитывать не только некие общие правила (например, что лавочка должна быть деревянная), но и мнения жителей. Если проекты будут отбираться, согласовываться, выноситься на голосование, тогда это интересно. Можно привлекать экспертов, проводить конкурсы, чтобы люди проявляли инициативу. Тогда жители будут по-другому относиться не только к власти, но и к городу», — поделился мнением депутат с «Политикой Сегодня».

На центральной площади Владивостока установили гранитные скамейки и урны. Жители стали нести к ним венки с надписями "Эстетика и вкус, помним и скорбим" и "Комфортная городская среда". Глава Приморья призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек. pic.twitter.com/DTRhppfCx9 — РИА Новости (@rianru) September 30, 2020

Андрейченко считает, что практическая сторона гранитных скамеек еще возмутительнее, чем эстетическая. Хоть похоронные мотивы на центральной площади горожан не обрадовали, но сидеть на холодных лавочках гораздо неприятнее, чем их наблюдать.

«Лавочка должна быть деревянной. Здесь есть утилитарная сторона, как минимум: сидеть на гранитной скамейке — холодно. Поэтому разделяю общее мнение, которое выразил, в частности, губернатор Олег Кожемяко», — заключил депутат.

Губернатор Приморского края сурово отреагировал на инцидент. Он рекомендовал администрации Владивостока уволить сотрудников, ответственных за установку неоднозначных скамеек в центре города.

«Последнее ваше "творчество" – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — заявил Кожемяко на совещании в мэрии.

После общественного резонанса и кадровой рекомендации губернатора края мэр Владивостока понизил своего заместителя Сергея Русских, который теперь возглавит управление общественной безопасности.

На гранитные скамейки, урны и вазоны было выделено более 10 миллионов рублей. Кроме прочего, массивный гибрид вазона и лавки перекрыл композицию памятника Элеоноры Прей — американки, проживавшей во Владивостоке в конце XXI века и написавшей книгу «Письма из Владивостока».