Российская компания «Газпром» совсем не переживает из-за «пропагандистского бреда», каким по сути является штраф польского антимонопольного регулятора UOKiK.

Такое мнение в беседе с корреспондентом канала kaskad.tv. высказал политолог из Израиля Яков Кедми.

Ранее информагентство «Интерфакс», ссылаясь информацию польского антимонопольного регулятора, размещенную на его странице в Twitter, сообщило, что регулятор оштрафовал «Газпром» на сумму в 7,6 миллиарда долларов США.

Помимо российской компании, польский регулятор оштрафовал еще пять иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» на общую сумму в 61 миллион долларов. Речь идет о французской компании Engie Energy, двух немецких компаниях Uniper и Wintershallи, австрийской OMV, а также совместной голландско-британской компании Shell.

«Польское ведомство также издало приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства "Северного потока – 2"», — говорится в сообщении.

Руководство компании «Газпром» в комментарии изданию «Коммерсант» выразило свое принципиальное несогласие с решением польских властей и штрафом польского антимонопольного органа. Также в «Газпроме» отметили что регулятор UOKiK своим решением нарушил законы справедливого разбирательства, законности и соразмерности.

«А беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток-2"», — подчеркнул в «Газпроме».

При этом руководство российского газового гиганта подчеркнуло, что компания ни в чем не нарушила польского антимонопольного законодательства и обжалует решение UOKiK в суде.

Комментируя сложившуюся ситуацию, израильский политолог Яков Кедми выразил уверенность в том, что польский штраф никак не отразится на судьбе российского газового проекта.

«Поляки совсем спятили! Кого интересует бред польских властей и польского суда? Практически это обычный польский пропагандисткой бред. "Газпром" не очень нервничает из-за этого», — подчеркнул Кедми.

Напомним, ранее российские СМИ писали, что работы по достройке газопровода «Северный поток – 2», скорее всего, возобновятся уже в 2020 году, а в 2021 году газопровод будет введен в эксплуатацию. На скорое начало работ указывает то, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из немецкого порта, где находилось последние месяца, и взяло курс на Калининград.