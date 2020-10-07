Представитель Минобороны Армении описал происходящее в Карабахе

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума взял эксклюзивное интервью у официального представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Представитель МО Армении в беседе с корреспондентом ФАН раскрыл реальную ситуацию на полях сражений в Нагорном Карабахе. По словам Ованнисяна, азербайджанские формирования прорвали линию обороны в южном направлении и в северном. В обоих случаях они смогли пройти не более 3 км, после чего остановились.

" Рядом с городом Гадрут они бросили самую элитную танковую бригаду, вооруженную танками Т-90. Это танковая бригада 4-го армейского корпуса, которую привели из Баку. И вот эта танковая бригада продвинулась всего на полтора-два километра и на второй день была отброшена назад", — заявил представитель Минобороны Армении.

Примерно 3-4 октября в южной части линии фронта ВС Азербайджана дошли до города Джебраил и поселения Матагис. Оттуда их сразу выбили, подчеркнул Ованнисян. Сейчас под контролем азербайджанских сил только селение Талыш, заявил представитель армянского ведомства. Он также отметил, что строить какие-либо прогнозы по продолжительности военных действий пока нельзя.

"Реально оценивать я не могу. Тут накладывается множество факторов", — отметил Ованнисян.

В то же время Азербайджан направил на два направления по полтора усиленных армейских корпуса со значительной поддержкой артиллерии, боевой техники, спецназа и авиации. Однако за неделю им удалось пройти не более шести километров, что просто смешно, резюмировал представитель Минобороны Армении.