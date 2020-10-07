Депутат Госдумы Морозов не видит необходимости объявлять самоизоляцию

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов заявил, что в ближайшее время необходимости вводить жесткие ограничительные меры, как весной при первой волне коронавируса, нет.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 7 октября.

Депутат подчеркнул, что противоэпидемические меры вводятся для блага самих граждан. А потому россиянам важно их соблюдать, чтобы не допустить ухудшения ситуации с заболеванием.

Ужесточение ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции в России не понадобится, если люди будут соблюдать рекомендации по профилактике распространения коронавируса, считают в Роспотребнадзоре.https://t.co/Qyqf0Jjby0 — Znak.com (@znak_com) September 30, 2020

«Есть слово “ответственность”. Все делается во благо сохранения жизни людей. По моему глубокому убеждению, необходимости сегодня в тех мерах, которые пробовали весной, пока нет. Задачи, которые стоят перед нами, они стоят не перед системой здравоохранения и даже не перед государственной властью, это задачи каждого из нас. И вроде звучит красным словом, но на самом деле в этом настоящая истина», — выразил мнение участник онлайн-эфира.

Однако, по словам Морозова, борьба с распространением COVID-19 — «дорога с двусторонним движением». Население и государственные структуры должны действовать сообща.

«Все ли люди делают для того, чтобы не заболеть? Носят маски? К сожалению, не все. Держат ли они дистанцию? Не все. Думают ли они о профилактике, привились ли они от гриппа? Не все. С одной стороны, система здравоохранения и органы власти формируют, исходя из человеческих достижений, мы же не боги, некую среду обитания, необходимую для усмирения эпидемии. С другой — каждый человек, каждая семья, руководитель фирмы и так далее тоже должны многое делать, чтобы не болеть», — объяснил Морозов.

Ранее местные жители заявили, что в регионах, несмотря на выявление инфекции, врачи якобы отказывают в проведении тестов на коронавирус, чтобы не портить статистику. На слухи ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что в Кремле не видят повода не доверять российским показателям по COVID-19.

Кремль не видит повода не доверять статистике по COVID-19 Также в Кремле пока не видят необходимости вводить дополнительные меры поддержки бизнесаhttps://t.co/iGGTuEqXfe pic.twitter.com/etFrMKQoO4 — Коммерсантъ (@kommersant) October 7, 2020

Гость пресс-центра Медиагруппы «Патриот» с Песковым согласился. Он призвал оценивать объективные показатели — загрузку больниц и реанимаций, которые не только были «забиты под завязку» весной этого года, но и до сих пор продолжают принимать пациентов.

«Можно было бы согласиться [со слухами]. Весной мы были вынуждены купить много аппаратов ИВЛ, оснастить новые места. Это не выдумка, это реальность. И так по всему миру. Это объективность, на которую я опираюсь. В июле-августе думали, снизилась ли заболеваемость — да, снизилась, потому что больницы начали пустеть. А сейчас вот опять», — рассказал председатель комитета ГД по здравоохранению.

В российских республиках Татарстан и Башкортостан показатели смертей от коронавируса за все время стали одними из самых низких по стране — 55 и 42 соответственно. По мнению Морозова, дело может быть в определении диагноза пациента.

«Здесь нужно разбираться. Не готов сказать. Во-первых, здесь вопрос кодировки смерти. Если прогрессивное заболевание, то кодируется как погибший от COVID-19. Если человек болеет злокачественной опухолью, четвертой стадией с метастазами, но заболевает коронавирусом, то я понимаю коллег, которые кодируют это как онкологию», — сказал Морозов.

Комментируя разницу в показателях смертности от пандемии между Россией (21 865 человек) и США (211 108 человек), спикер пресс-конференции выразил мнение, что причина лежит в системе здравоохранения. Если в США она преимущественно страховая и «высокотехнологичная», то в России — более простая, но для всех.

«Не исключено, что США отстали по части медицины, это так. Дело в чем. Здравоохранение США не предполагает банальной системы, как у нас — поликлиник, участковых врачей. Не предполагает разобщения граждан, потому что у них свобода личности возведена в абсолют. Она не предполагает лекарственного обеспечения малоимущим. Мы закрываем все позиции по лекарству и госпитализации. В США люди по сути стали заложниками своей высокотехнологичной медицины, а мы выиграли за счет сохранения первичной сети. И охвата населения», — утверждает Морозов.

2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Однако уже вчера главу Белого дома выписали из военного госпиталя, где он проходил лечение. Как объяснил депутат, 95% заболевших коронавирусной инфекцией переносят болезнь легко. Не исключено, что американский лидер попал в это число.

«Дай бог, если Трамп попал в это число людей, хотя он человек в возрасте. И все-таки имеет какие-то особенности своего организма. Тем мне менее, допускаю, что была легкая стадия, а положили в больницу для профилактики», — предположил эксперт.

Вместе с тем спикер онлайн-конференции предупредил, что в некоторых случаях можно последовательно заболеть как коронавирусом, так и гриппом. Более того, сейчас даже обсуждаются пары пациентов, переносящих два недуга одновременно. Так, эксперт призвал в срочном порядке сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы от него.

«Вопрос тонкий. Надо обязательно привиться от гриппа, тогда мы уберем из аналитики эту часть [заболевших гриппом]. Это обязательно. Призываю. А потом будет возможность минимально заболеть таким. Также уровень гриппа ниже из-за масок. За прошлое полугодие весеннее ни одной эпидемически большой вспышки кишечной инфекции не было, потому что люди начали руки мыть».

Сегодня во Всемирной организации здравоохранения признали необходимость вводить различные ограничения при быстром росте заболеваемости. Об этом сообщила РИА Новости Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что нужно научиться «жить с этим вирусом», но при этом сохранить общества открытыми и контролировать инфекцию.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обратился к врачам с призывом не пугать граждан прогнозами по коронавирусу, поскольку это наносит еще больший вред, чем сама инфекция.