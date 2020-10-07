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19:21   7 Октября 2020
Происшествия

В китайских поясах верности обнаружили лазейку для хакеров

В китайских поясах верности обнаружили лазейку для хакеров

Британские специалисты обнаружили в китайских поясах верности лазейку для хакеров, передает Dailymail.

Мужской пояс верности подключается к приложению для смартфона, с помощью которого им можно управлять. Британские исследователи обнаружили баг, который позволяет хакерам заблокировать пояс и навечно запереть в нем мужчин.

Используя эту уязвимость злоумышленники могут единовременно заблокировать все подключенные пояса. Если это произойдет, освободиться из заключения пользователи смогут только спилив устройство, зафиксированное на теле.

Разработчики исправили ошибку и опубликовали руководство по разблокировке для тех, у кого установлена старая версия приложения.

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Автор: Борис Нестеров
#секс-игрушки #пояс верности #Британские исследователи

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