В китайских поясах верности обнаружили лазейку для хакеров

Британские специалисты обнаружили в китайских поясах верности лазейку для хакеров, передает Dailymail.

Мужской пояс верности подключается к приложению для смартфона, с помощью которого им можно управлять. Британские исследователи обнаружили баг, который позволяет хакерам заблокировать пояс и навечно запереть в нем мужчин.

Используя эту уязвимость злоумышленники могут единовременно заблокировать все подключенные пояса. Если это произойдет, освободиться из заключения пользователи смогут только спилив устройство, зафиксированное на теле.

Разработчики исправили ошибку и опубликовали руководство по разблокировке для тех, у кого установлена старая версия приложения.