Лидеры ряда европейских стран задумались о необходимости обеспечить информационную независимость от США. Россия уже давно и успешно движется в этом направлении, рассказал агентству Nation News политолог Юрий Самонкин.

Европейские страны решили последовать примеру России в деле обеспечения информационной независимости от США, однако их успехи на этом поприще в значительной мере уступают прогрессу российского государства.

Российские программисты уже давно запустили интернет-сервисы, аналогичные популярным американским продуктам, что стало частью масштабной кампании по обеспечению информационной независимости от политических решений США, подчеркнул президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив".

В свою очередь Европа задумалась о необходимости принятия аналогичных мер лишь недавно — канцлер Германии Ангела Меркель, к примеру, не так давно стала объектом слежки американских спецслужб. После этого инцидента европейские лидеры осознали, что Белый дом способен осуществлять слежку за любым пользователем Сети по всей планете.