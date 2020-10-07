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19:01   7 Октября 2020
Армия

Ованнисян отметил готовность Ирана к защите от боевиков из Карабаха

Ованнисян отметил готовность Ирана к защите от боевиков из Карабаха

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эксклюзивном интервью спецкору Федерального агентства новостей Аббасу Джума рассказал о действиях иранских военных в приграничных военных.

Вспыхнувший 27 сентября вооруженный армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе встревожил соседние страны. Еще больше тревоги стало, когда Турция начала переброску сирийских боевиков в зону конфликта. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян поделился со спецкором ФАН Аббасом Джума эксклюзивной информацией о действиях иранской армии за последние дни.

Ованнисян сообщил, что 6 октября танковые подразделения Вооруженных сил Ирана придвинулись к пограничной реке Аракс и произвели несколько выстрелов в сторону группировок боевиков. Боевыми или холостыми были выстрелы, Арцрун Ованнисян не знает, но зато он уверен в том, что Иран готов отразить любые нападения боевиков и защитить свою страну.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны армении #нагорный карабах #арцрун ованнисян

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