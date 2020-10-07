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19:00   7 Октября 2020
Армия

Азербайджанский генерал заявил, что сирийских наемников использует Армения

Азербайджанский генерал заявил, что сирийских наемников использует Армения

Вооруженные силы Азербайджана отлично подготовлены и не нуждаются в помощи наемников. Об этом рассказал начальник управления международного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов, пишет ФАН.

Азербайджан не привлекал наемников для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил Махмудов. По его словам, сирийских и ливанских наемников якобы использует Армения.

"Мы обладаем профессиональной армией и мы успешно выполняем поставленные перед нами задачи. С нашей стороны никаких наемников нет и быть не может, с другой стороны они имеются, армяне уже сами признали это — боевики из Сирии, из Ливана", — сказал Махмудов.

Присутствие наемников, переброшенных Турцией в Азербайджан, подтверждают видеозаписи и снимки, сделанные в азербайджанских городах Барда и Горадиз. Оборонное ведомство Армении также обнародовало данные радиоперехвата, которые подтверждают, что Турция доставила боевиков из Сирии в Азербайджан для участия конфликта в Карабахе.

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #армения #карабах #наемники из сирии

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