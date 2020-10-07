Франция и Германия готовят пакет антироссийских санкций из-за Навального

Ситуация с блогером Алексеем Навальным привела к подготовке пакета санкций против России со стороны Франции и ФРГ, передает Reuters.

Санкции могут коснуться сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Страны планируют сообщить о введении санкций европейским партнерам накануне встречи руководителей МИД стран Европейского Союза. Собрание назначено на 12 октября.

Как ранее сообщал ФАН, Навальный может участвовать в совместной с ЦРУ разработке плана дальнейших действий. По версии издания Zuerst, российский блогер мог в Германии находиться под прикрытием зарубежных спецслужб. На это указывает тот момент, что Навального в Charitе посещала канцлер Германии Ангела Меркель.