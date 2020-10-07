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19:54   7 Октября 2020
Россия

«Союзмультфильм» пообещал Чебурашке новую жизнь по старым традициям

«Союзмультфильм» пообещал Чебурашке новую жизнь по старым традициям

Киностудия «Союзмультфильм» и студия «Yellow, Black and White», совместно с телеканалами «Россия 1» и СТС создадут кинокартину о персонаже мультфильма «Крокодил Гена» — Чебурашке. Начало съемок запланировано на 2021 год, а спустя год «Чебурашка» выйдет в прокат.

Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина объяснила ремейк советского мультфильма популярностью Чебурашки у детей.

«Сегмент детско-юношеского контента стремительно растет последние годы, и это очень здорово, при этом увеличивается зрительский спрос именно на отечественные фильмы (77% просмотров на популярных интернет-платформах относится к 35% отечественного анимационного контента на площадках). Видя этот запрос и популярность героя, мы решились на такой смелый эксперимент. «Союзмультфильм» будет готовить эту картину совместно с «Yellow, Black and White», телеканалами «Россия 1» и «СТС». Киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа героя. Важно же дать новую жизнь, но при этом сохранить дух, традицию», — объяснила Малыгина.

Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, что, по словам представителя «Союзмультфильма», никак не скажется на восприятии полюбившегося всем лучшего друга крокодила Гены.

«Союзмультфильм» пообещал Чебурашке новую жизнь по старым традициям

«Компьютер и современные технологии, которые существуют — это инструменты. Они просто сокращают производственный процесс <…> Здесь вопрос в том, чтобы эти инструменты были в талантливых руках. У нас есть определенное доверие к команде, которая имеет уже ряд успешных проектов. С такой командой мы готовы работать и сделать интересный и талантливый проект», — заверила собеседница ПС.

В 2004 году «Союзмультфильм» передал права на образ Чебурашки Японии, до 2023 года. По словам Малыгиной, этот факт не отразится на создании и прокате фильма. На территории РФ и стран СНГ «Союзмультфильм» является правообладателем Чебурашки.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#союзмультфильм #мультфильм #чебурашка

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