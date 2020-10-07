«Союзмультфильм» пообещал Чебурашке новую жизнь по старым традициям

Киностудия «Союзмультфильм» и студия «Yellow, Black and White», совместно с телеканалами «Россия 1» и СТС создадут кинокартину о персонаже мультфильма «Крокодил Гена» — Чебурашке. Начало съемок запланировано на 2021 год, а спустя год «Чебурашка» выйдет в прокат.

Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина объяснила ремейк советского мультфильма популярностью Чебурашки у детей.

«Сегмент детско-юношеского контента стремительно растет последние годы, и это очень здорово, при этом увеличивается зрительский спрос именно на отечественные фильмы (77% просмотров на популярных интернет-платформах относится к 35% отечественного анимационного контента на площадках). Видя этот запрос и популярность героя, мы решились на такой смелый эксперимент. «Союзмультфильм» будет готовить эту картину совместно с «Yellow, Black and White», телеканалами «Россия 1» и «СТС». Киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа героя. Важно же дать новую жизнь, но при этом сохранить дух, традицию», — объяснила Малыгина.

Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, что, по словам представителя «Союзмультфильма», никак не скажется на восприятии полюбившегося всем лучшего друга крокодила Гены.

«Компьютер и современные технологии, которые существуют — это инструменты. Они просто сокращают производственный процесс <…> Здесь вопрос в том, чтобы эти инструменты были в талантливых руках. У нас есть определенное доверие к команде, которая имеет уже ряд успешных проектов. С такой командой мы готовы работать и сделать интересный и талантливый проект», — заверила собеседница ПС.

В 2004 году «Союзмультфильм» передал права на образ Чебурашки Японии, до 2023 года. По словам Малыгиной, этот факт не отразится на создании и прокате фильма. На территории РФ и стран СНГ «Союзмультфильм» является правообладателем Чебурашки.