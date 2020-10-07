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18:21   7 Октября 2020
Политика

МИД Франции заявил о причастности Турции к боям в Нагорном Карабахе

МИД Франции заявил о причастности Турции к боям в Нагорном Карабахе

Турция вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе, заявляет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом рассказывает РИА Новости.

Франция не сомневается в участии Турции в боевых действиях Нагорного Карабаха. Однако представитель внешнеполитического ведомства Франции отметил, что это рискует перерасти в интернациональный конфликт.

Сообщается, что обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября. В начале боевых действий на линии соприкосновения страны обвиняют друг друга. Лидеры США, России и Франции призывают Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

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Автор: Кристина Мокроусова
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