МИД Франции заявил о причастности Турции к боям в Нагорном Карабахе

Турция вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе, заявляет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом рассказывает РИА Новости.

Франция не сомневается в участии Турции в боевых действиях Нагорного Карабаха. Однако представитель внешнеполитического ведомства Франции отметил, что это рискует перерасти в интернациональный конфликт.

Сообщается, что обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября. В начале боевых действий на линии соприкосновения страны обвиняют друг друга. Лидеры США, России и Франции призывают Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.