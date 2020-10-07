Загоревшийся в центре Петербурга мужчина попал на видео

Очевидцы засняли на видео инцидент у ТРК "Галерея", где по неустановленной причине загорелся мужчина, пишет информационное агентство "Невские новости".

Мужчину, охваченного огнем, спасли от смерти случайные прохожие. Они стали тушить пламя своими вещами. На опубликованных в Сети кадрах видно, как на пострадавшем мужчине горит одежда.

Источник видео: информационное агентство – "Невские новости"

Медики получили заявку о происшествии около 16:53 по московскому времени. Спустя несколько минут они уже прибыли на место инцидента и стали оказывать первую помощь пострадавшему.

Источник видео: информационное агентство – "Невские новости"

На данный момент мужчина, получивший ожоги, находится в больнице. О состоянии его здоровья пока ничего неизвестно.