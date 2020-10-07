Бельгийский пенсионер поругался с чиновниками из-за обнаженной груди гнома

Бельгийскому пенсионеру приказали одеть статую гнома с обнаженной грудью, которая установлена в его саду, сообщает Daily Mail.

Власти бельгийского города Тюрнхаут приказали 85-летнему мужчине приодеть фигурку или убрать ее со всеобщего обозрения. По мнению администрации, обнаженная грудь женщины-гнома оскорбляет других горожан. Выполнить эти требования пенсионер категорически отказывается.

По словам мужчины, садового гнома по имени Бетти ему подарил сосед. Сейчас фигурка занимает почетное место на клумбе перед домом рядом с двумя другими гномами.

"Они угрожали мне судом! Одеть Бетти? Гном не создан для этого!" — сокрушается пенсионер.

Поставщик статуй также выразил удивление в связи со странным требованием. Он рассказал, что фигурка Бетти пользуется спросом среди покупателей — ее покупают минимум дважды в день.