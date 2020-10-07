Астролог Елена Батыр объяснила успех Владимира Путина

Участница "Битвы экстрасенсов", астролог и ясновидящая Елена Батыр рассказала, как успех президента РФ Владимира Путина связан с 7 октября, датой рождения главы государства. Об этом сообщило издание "ПолитРоссия".

Астролог считает, что звезды наделили президента РФ двумя качествами: работоспособностью и душевностью. По мнению Елены Батыр, эти черты способствовали успеху Путина.

"Это человек, который себя сделал. Он в первую очередь работоспособный и душевный", — отметила астролог.

По мнению участницы "Битвы экстрасенсов", президент родился под двумя звездами одновременно.

Батыр добавила, что младенцем Путин был слабо развит физически, но работоспособность помогла ему преодолеть это препятствие.