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17:57   7 Октября 2020
Происшествия

Ставропольский террорист подтвердил причастность к ИГ

Ставропольский террорист подтвердил причастность к ИГ

Молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе, сообщил о причастности к террористической организации ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС.

Злоумышленник дал признательные показания и подтвердил причастность к террористической ячейке. Сотрудники ФСБ при обыске обнаружили у подозреваемого компоненты для изготовления взрывного устройства и гвозди.

Подозреваемый был задержан 7 октября при подготовке теракта в Ставрополе. Преступление было ориентировано против региональной судебной системы, сообщили в пресс-службе ФСБ.

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Автор: Руслан Неглинный
#иг #теракт #ставрополь

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