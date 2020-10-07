Ставропольский террорист подтвердил причастность к ИГ

Молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе, сообщил о причастности к террористической организации ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС.

Злоумышленник дал признательные показания и подтвердил причастность к террористической ячейке. Сотрудники ФСБ при обыске обнаружили у подозреваемого компоненты для изготовления взрывного устройства и гвозди.

Подозреваемый был задержан 7 октября при подготовке теракта в Ставрополе. Преступление было ориентировано против региональной судебной системы, сообщили в пресс-службе ФСБ.