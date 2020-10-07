Алиев: РФ и Турция могут оказать позитивное воздействие на события в НКР

Москва и Анкара способны оказать позитивное воздействие на события в Нагорном Карабахе, утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Алиев заявлял, что Турция вправе участвовать в посреднической миссии после окончания боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Конфликт в Карабахе обострился еще 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. К прекращению огня и началу мирных переговоров Армению и Азербайджан призвал ряд государств, в том числе Россия и Франция.