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17:42   7 Октября 2020
Армия

Алиев: РФ и Турция могут оказать позитивное воздействие на события в НКР

Алиев: РФ и Турция могут оказать позитивное воздействие на события в НКР

Москва и Анкара способны оказать позитивное воздействие на события в Нагорном Карабахе, утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Алиев заявлял, что Турция вправе участвовать в посреднической миссии после окончания боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Конфликт в Карабахе обострился еще 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. К прекращению огня и началу мирных переговоров Армению и Азербайджан призвал ряд государств, в том числе Россия и Франция.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #турция #азербайджан #армения #карабах

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