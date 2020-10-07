Стала известна причина объявления Тихановской в розыск в России

Координатор протестов белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. В базе МВД указано, что оппозиционерка «разыскивается по статье УК».

Доктор юридических наук, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе предполагает, что Тихановская объявлена в российский розыск в рамках договора о Союзном государстве Белоруссии и России.

«У нас Союзное государство, к тому же речь идет о внутренней политике, когда человек подозревается в совершении государственного преступления. Соответственно, Россия может в рамках запроса от Белоруссии тоже объявить ее в розыск. Все логично, это происходит в рамках правового поля и в рамках межгосударственного соглашения Союзного государств», — рассказал заведующий кафедрой Международного права РУДН в комментарии «Политике Сегодня».

Соответствующий договор предусмотрен странами-участницами и Союзного государства, и СНГ: человек, объявленный в розыск на территории РБ, может быть объявлен в розыск и на территории РФ (и наоборот). Правоохранительные органы обмениваются оперативной, справочной и криминалистической информацией.

С середины августа Тихановская находится в Литве и руководит протестами в Белоруссии из соседней страны. Она регулярно записывает видеообращения к белорусам перед митингами и называет себя «единственным лидером, избранным белорусским народом». Абашидзе не считает такую формулировку верной.

«Во-первых, никто не говорит, что она победила. Есть такие данные, по которым она набирала 8–10% голосов. И это не дает оснований объявить себя президентом. Более того, она сама признает «недействительность» этих выборов. Без фактора действительности выборов никто не может быть действительным президентом, в том числе и она», — рассказал заслуженный юрист РФ.

Вице-председатель комитета ООН отмечает, что у белорусских правоохранительных органов есть все основания обращаться к союзной стране для розыска подозреваемой в государственном преступлении.

«Она покидает страну, призывает белорусов выходить на митинги, забастовки, не ходить на работу. Это угрожает безопасности страны. Это дает основание прокуратуре руководствоваться действующим законодательством, потому что все равны перед законом. Это, в конце концов, государственное дело Белоруссии и в том числе прокуратуры РБ. Они видят решение таким», — заявил Абашидзе.

В конце августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета, как в случае Тихановской, до пяти лет.