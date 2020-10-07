Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал отцов в декрете

В Госдуме предложили уравнять в правах матерей и отцов, уходящих в декретный отпуск. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По мнению автора законопроекта, молодые папы тоже должны иметь возможность получать бесплатное образование или повышать квалификацию во время декрета.

Отцов уравняют в правах с матерями, предоставив возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска: https://t.co/u9RPi5RFf4 pic.twitter.com/9NM6t5Fqdj — Известия (@izvestia_ru) October 7, 2020

Сегодня женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации от центра занятости. Это увеличивает их шансы на трудоустройство в будущем. При этом для отцов таких привилегий пока нет.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — приводят «Известия» слова Бессараб.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала инициативу Светланы Бессараб. В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» она подчеркнула, что проводить гендерные разделения между мужчиной и женщиной, когда дело касается ребенка, неправильно.

«Я считаю, что у нас женщины и мужчины одинаковые. Разницы нет. Если в декрете будет сидеть мужчина, то значит, он будет этим заниматься», — заявила Плетнева.

Зампредседателя того же комитета Оксана Пушкина в комментарии ПС назвала инициативу «отличной» и подчеркнула, что нет ничего предосудительного в том, что мужчина может ухаживать за ребенком вместо жены.

«Давно пора понять и принять, что мужчина такой же полноправный родитель, как и женщина. Отец имеет точно такие же права, как и мать. И это нормально, когда мужчина уходит в декретный отпуск, помогая своей жене», — объяснила Пушкина.

Как выяснили «Известия», в Министерстве труда не располагают сведениями, сколько в стране молодых пап, находящихся в декрете. Однако директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что доля таких отцов составляет не более 2%. Согласно данным Фонда социального страхования, сегодня в отпуске по уходу за ребенком находятся 1,47 млн человек. Схожую информацию озвучила и собеседница агентства Оксана Пушкина.

«По данным ФСС, каждый 50-й отец в России идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо своей жены. Например, в 2018 году декретный отпуск отца ребенка оформили 13,7 тысячи мужчин и порядка 670 000 женщин. Сегодня уже бессмысленно говорить, кто главный в семье, особенно с учетом экономической ситуации в мире», — полагает депутат.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с первым зампредом комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павлом Пожигайло законопроект о праве ребенка на временное проживание с близкими родственниками. Он выразил мнение, что это поможет сохранить семью на случай, если с родителями что-то произошло.