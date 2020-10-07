Депутат Госдумы рассказал, справится ли Россия со второй волной COVID-19

По официальным данным в России зафиксировано 1 248 619 случаев заражения вирусом COVID-19. Больше всего заболевших в Москве: по состоянию на 17:00 7 октября 2020 года в столице отмечено больше 310 тысяч человек с коронавирусом.

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» объяснил, что мировая тенденция продолжается и число зараженных вирусом по всей планете растет. Москва не является исключением:

«Эта тенденция происходит почти во всех странах мира. Некоторые называют ее второй волной, некоторые полагают, что это продолжение первой. Мне кажется, что для обычного человека неважно, какое название носит эта тенденция. Главное – это знать, будут ли вводить дополнительные меры. А чтобы это понять, нужно понимать, для чего вообще вводятся карантинные меры».

Менделевич обратил внимание, что весной 2020 года, когда в России был пик заражения COVID-19, страна имела некую «фору», по сравнению с другими государствами. Москва могла смотреть и анализировать, как эпидемия протекала в разных местах.

В некоторых странах, например, Италии, характер заражений был «взрывной». То есть местные системы здравоохранения не справлялись с огромным наплывом зараженных. Медработникам приходилось выбирать, кому стоит оказывать помощь, а кого можно оставить «на потом». Россия от подобных ситуаций отгородилась как раз карантинными мероприятиями, заявил спикер.

«И нам удалось это сделать. Все, кому нужна была медицинская помощь, получили ее. Сейчас ситуация другая: большинство больных переносят COVID-19 либо бессимптомно, либо в очень легкой форме, а значит не нуждаются в госпитализации. Если посмотреть на количество тяжелых случаев и занятость аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то мы увидим, что их намного меньше, чем весной при таком же числе заболевших», — сообщил депутат Госдумы.

Менделевич указал, что люди опасаются слияния коронавируса и вируса гриппа, сезон для которого начинается в России осенью. На сегодняшний день ни одного исследования того, как обе инфекции воздействуют на организм человека, пока нет, посетовал парламентарий.

«Если это произойдет [слияние гриппа и коронавируса], то это серьезно утяжелит нагрузку на нашу систему здравоохранения. Но осень – это сезон не только для гриппа. К нему сразу же можно прибавить и ОРВИ, и различные ротавирусные инфекции. Однако я уверен, что наша система здравоохранения выдержит. Россия получила опыт в борьбе с вирусом COVID-19, у нас есть запас ресурсов, в том числе лекарств и медработников. Я убежден, что мы с этим справимся», — добавил доктор медицинских наук.

К тому, что в России будут прививать от коронавируса бесплатно, гость Медиагруппы «Патриот» отнесся положительно. Менделевич вспомнил про «национальный календарь прививок», в соответствии с которым россиянам дают возможность уберечь себя от многих болезней.

«Я думаю, что в ближайшее время мы [Комитет по охране здоровья] включим прививку от вируса COVID-19 в этот перечень. Потому что нам это нужно не только с медицинской точки зрения, но и со стороны российской экономики. Государству гораздо выгоднее делать эти прививки бесплатно, чтобы иметь здоровых и трудоспособных людей», — подытожил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках пострегистрационного исследования российской вакцины от коронавируса прививку сделали уже почти шесть тысяч человек. По его словам, ежедневно около 600 медработников делают аналогичные прививки.