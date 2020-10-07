Уникальный беспилотник SeaDrone разработали в Подольске

Подольские инженеры разработали уникальный беспилотник SeaDrone. Об особенностях подмосковного дрона рассказали корреспонденты телеканала "360".

Новый беспилотник выдерживает сильный штормовой ветер, может нырять с палубы ледокола и возвращаться обратно. Также он может помочь спасти людей, рассказали разработчики. Летательный аппарат создали для работы в арктических условиях. Его уже проверили на Карском море.

Специалисты проводили эксперимент на манекене, они выяснили, что дрон может опуститься, и человек, зацепившись, какое-то время до прибытия спасателей будет находиться над водой, объяснил директор группы компаний "Съемка с воздуха" Вячеслав Барбасов.