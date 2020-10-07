Мураховский объяснил, почему у США нет оружия против ракеты «Циркон»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», благодаря своей маневренности и возможности использовать ее и по водным и по наземным целям, обнулила все существующие средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, он не может поделится информацией про саму ракету «Циркон», так как это закрытые данные, но может подтвердить, что эта крылатая ракета является первым в мире гиперзвуковым боеприпасом, предназначенным для поражения различных целей.

Пока ракета прошла испытания на воде, поразив морскую цель, добавил Мураховский.

«Но не секрет, что наши противокорабельные ракеты предыдущего поколения <…> успешно были апробированы в Сирии при работе по наземными целям», — добавил военный эксперт.

Есть возможность, что ракеты «Циркон» будут использоваться для поражения наземных целей. И, скорее всего, помимо поражения надводных вражеских кораблей, эту ракету будут применять в основном именно по наземным целям, предположил эксперт.

Также Мураховский рассказал, что, вероятно, в скором времени пройдут еще одни испытания «Циркона», так как обычно испытания предполагают проверку максимальной дальности, но пока ракету испытали только на дальности 440 километров.

«На сегодняшний день просто нет систем противовоздушной и противоракетной обороны, ни корабельных, ни сухопутных, которые могут бороться с маневрирующими гиперзвуковыми целями», — эксперт.

По его словам, скорость, которую может развивать эта ракета, в девять раз превышает скорость звука. Но главное в ней даже не это, а то, что «Циркон» на такой скорости способен еще и маневрировать. А это значит, что наша ракета становится недоступна для поражения противоракетой противника.

«Поэтому все системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые есть сегодня, в том числе и те, в которые гигантские средства вложила Америка, обнулены ракетой "Циркон"», — заключил Виктор Мураховский.

Напомним, ранее в среду, 7 октября, российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракета была выпущена из Белого моря по цели, расположенной на расстоянии 440 километров – в Баренцевом море, и успешно ее поразила.

Как заявил по этому поводу президент России Владимир Путин, этот пуск является большим событием для нашей страны. Планируется, что ракетами «Циркон» будут вооружены корабли и подводные лодки ВМФ РФ.