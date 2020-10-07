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17:07   7 Октября 2020
Политика

Переговоры по ситуации в Карабахе пройдут в Женеве и в Москве

Переговоры по ситуации в Карабахе пройдут в Женеве и в Москве

Обсуждение урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе состоится 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил журналистам, что представители Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция и США) находятся в постоянном контакте друг с другом. Министр также выразил надежду, что на переговорах удастся достичь возобновление диалога между Ереваном и Баку.

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан накануне выступили с совместным заявлением, в котором призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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Автор: Юлия Яковлева
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