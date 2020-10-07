Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:58   7 Октября 2020
Политика

Тихановскую объявили в розыск в России

Тихановскую объявили в розыск в России

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.

Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса.

Договор государств-участников содружества независимых государств о межгосударственном розыске лиц от 2010 года, заключенный между РФ и Белоруссией, предусматривает, что человек, объявленный в розыск на территории одной страны, может быть объявлен в розыск и на территории другой страны, состоящей в соглашении. Москва и Минск обмениваются оперативной, справочной, криминалистической информацией.

В отношении самой Тихановской в Белоруссии заведено уголовное дело по статье 361 местного УК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#рф #мвд #тихановская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров