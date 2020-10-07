За что исследователи «генетических ножниц» получили Нобелевскую премию по химии

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области химии. Французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биолог Дженнифер Дудна получили премию за открытие так называемых генетических ножниц CRISPR, которые используются для редактирования ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Об этом сообщает издание The Guardian.

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

CRISPR/Cas9 — мощный инструмент для редактирования геномов (совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма).

Впервые CRISPR был обнаружен в 1987 году у бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) группой японских ученых. В ее ДНК ученые обнаружили нестандартные повторяющиеся элементы, но не придали своему открытию особого значения.

В 1993 году испанский исследователь Франсиско Мохика обнаружил такие же повторяющиеся последовательности в геноме одноклеточных микроорганизмов. Ученый выяснил, что эти системы совпадают с ДНК кишечной палочки.

В 2011 году Шарпантье и Дудна взялись всерьез изучить механизм CRISPR. Исследователи открыли метод, с помощью которого можно разделять любой геном, будь то бактерия, растение или животное. Было доказано, что CRISPR/Cas9 можно использовать для редактирования ДНК, кроме того, не просто удалять ненужные гены, но и вставлять необходимые.

Нобелевскую премию в размере 10 миллионов шведских крон (111 800 $) ученые разделят между собой.

Congratulations to our newest #NobelPrize laureate Jennifer Doudna. From this picture we can imagine that she was happy to find out she had been awarded this year’s Chemistry Prize! pic.twitter.com/rK7FILsW15 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Накануне «Политика Сегодня» обсудила с популяризатором космонавтики, блогером Виталием Егоровым достижения трех лауреатов Нобелевской премии по физике. Награды удостоились британец Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американец Андреа Гез.

8 октября будут объявлены лауреаты премии по литературе, а в пятницу, 9 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира. 12 октября назовут имена победителей в области экономики.