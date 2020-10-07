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16:36   7 Октября 2020
Общество

Украинцы представили передвижную хату на базе "Запорожца"

Украинцы представили передвижную хату на базе "Запорожца"

Парень из глубинки построил аутентичную украинскую хату на колесах, передает издание "Волинь24". Видеозапись, на которой запечатлена необычная машина, была опубликована в Сети.

Житель Петровки показал журналистам свое изобретение, которое он назвал хата на колесах. Молодой человек придумал разместить на базе старого "Запорожца" сельский дом, чей внешний вид и убранство полностью соответствуют украинским канонам.

Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости – рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.

Источник видео: YouTube – Волинь24 інтернет-видання

Сам молодой человек полностью соответствует образу своего творения. За рулем сельской хаты он передвигается исключительно в традиционной украинской рубашке – вышиванке.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #колеса #изобретение #хата

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