Украинцы представили передвижную хату на базе "Запорожца"

Парень из глубинки построил аутентичную украинскую хату на колесах, передает издание "Волинь24". Видеозапись, на которой запечатлена необычная машина, была опубликована в Сети.

Житель Петровки показал журналистам свое изобретение, которое он назвал хата на колесах. Молодой человек придумал разместить на базе старого "Запорожца" сельский дом, чей внешний вид и убранство полностью соответствуют украинским канонам.

Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости – рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.

Источник видео: YouTube – Волинь24 інтернет-видання

Сам молодой человек полностью соответствует образу своего творения. За рулем сельской хаты он передвигается исключительно в традиционной украинской рубашке – вышиванке.