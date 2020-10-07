Греческий парламент избавился от почитателей Гитлера

Греческий суд признал виновными членов неофашистской партии «Золотая заря». Британская газета The Guardian пишет, что политическое объединение, по сути, являлось преступной группировкой, участники которой преследовали оппонентов из парламента и нападали на мигрантов.

Судебный процесс начался более пяти лет назад. 7 октября 2020 года председательствующий судья Мария Лепениоти объявила, что все семь лидеров «Золотой зари» действительно руководили «смертоносной организацией». Другие члены партии обвиняются в менее тяжких преступлениях.

Во время процесса тысячи жителей Афин собрались вокруг здания суда. Греки встретили приговор овациями и аплодисментами. Люди скандировали: «нацисты должны сидеть в тюрьме».

«Это очень радостный день для всего антифашистского движения в мире. Это решение суда пошлет очень важный сигнал крайне правым в Европе. Если мы хотим покончить с фашистской угрозой, нам нужна уверенность. Улики против этих преступников были неопровержимы», — заявил греческий антифашистский активист Петрос Константину.

Слушания по делу партии «Золотая заря» стали самым крупным судебным процессом над неофашистами со времен Нюрнбергского трибунала. Для того, чтобы следить за порядком и не допустить столкновений между местными жителями и ультраправыми, власти города задействовали две тысячи полицейских. Некоторые из них прибыли из близлежащих городов.

Бывший премьер-министр Греции и лидер коалиции радикальных левых Алексис Ципрас сообщил, что партия «Золотая заря» много лет сеяла ненависть и «отравляла греческое общество». По мнению экс-главы правительства, судьи в Афинах «залечили раны», нанесенные неофашистами.

«Они [члены «Золотой зари»] не невинны. Мы все это знаем. 7 октября мы должны быть там [у здания суда], чтобы заявить об этом громко и ясно. Мы в долгу перед историей этой страны, мы в долгу перед демократией, мы в долгу перед нашими детьми», — подчеркнул Ципрас перед началом процесса.

В числе осужденных — 68 человек, включая бывших депутатов греческого парламента. Их обвинили в убийствах, хранении оружия, деятельности в рядах преступной группировки и маскировке под политическую партию. В соответствии с местным законодательством они могут сесть в тюрьму на 15 лет.

Если греческая Фемида найдет другие нарушения закона со стороны членов «Золотой зари», сроки могут вырасти в несколько раз. Юристы полагают, что перед оглашением окончательного приговора пройдет несколько дней.

Сами подсудимые решительно не хотят признавать себя виновными. По их словам, члены неофашистской партии являются «жертвами политического преследования». К примеру, Николаос Михалолиакос (лидер «Золотой зари») описал свою партию, как патриотическое объединение ультранационалистов. Греческий парламентарий является ярым поклонником Адольфа Гитлера и не раз публично отрицал Холокост.

Члены «Золотой зари» нападали на мигрантов, профсоюзных и антифашистских активистов. Кульминацией деятельности партии стала смерть греческого рэп-исполнителя Павлоса Фиссаса, который занимал активную антифашистскую позицию. В его убийстве признался Йоргос Рупакис, один из соратников Михалолиакоса. Также члены партии были признаны виновными в убийстве пакистанского рабочего Сазада Лукмана в январе 2013 года.

Перед тем, как обвинить партию в этих и других преступлениях, суд изучил доказательства от свидетелей убийств и пяти членов «Золотой зари», которые теперь проходят по программе защиты свидетелей. Следователи выяснили, что с 2012 года, когда партия попала в парламент Греции, нападения участились.

Тогда в разгар изнурительного долгового кризиса в стране «Золотая заря» смогла «оседлать» волну народного гнева и получила 21 место в палате представителей из 300. Партия стала третьей по величине политической силой в Греции. Но на последних выборах в июле 2019 года ей с трудом удалось собрать необходимое число голосов для прохождения порога. С тех пор «Золотая заря» погрязла в междоусобицах и дезертирстве.

«Обвинения против "Золотой Зари", включая убийство Павлоса Фиссаса, обнажают трещину, которая существует не только в Греции, но и во всей Европе, и за ее пределами. Последствия этого вердикта, который является символическим судебным процессом над крайне правой партией с агрессивной антимигрантской и анти-правозащитной позицией, будут ощущаться далеко за пределами границ Греции», — оценил решение суда бывший комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс.

Несмотря на это, деятельность радикальных сторонников «Золотой зари» продолжается: 5 октября 2020 года еврейское кладбище в Афинах атаковали вандалы. Они исписали стены и надгробия нацистскими лозунгами, которые были популярны в Третьем рейхе 80 лет назад.