Иран назвал голословными обвинения ООН и ОЗХО в адрес Сирии

Тегеран считает необоснованными обвинения ОЗХО в адрес сирийского правительства. Также Запад злоупотребляет Конвенцией о запрещении химического оружия, заявил посланник Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Тахт-Раванчи отметил, что голословные заявления Организации по запрещению химического оружия в адрес Сирии требуют дополнительного расследования, пишет ФАН со ссылкой на иранское агентство Tehran Times.

Посланник Ирана в ООН напомнил, что глава специальной миссии ОЗХО еще в 2014 году подтвердила в своем отчете для Совбеза, что все запасы химоружия в Сирии были уничтожены. После этого сирийское правительство активно сотрудничало с международными организациями и предоставляло более 80 ежемесячных отчетов.

По словам Тахт-Раванчи, действия западных стран привели к раздорам в Совете Безопасности ООН, подорвали доверие к ОЗХО и поставили под сомнение профессионализм в принятии решений этой организацией.