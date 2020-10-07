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16:17   7 Октября 2020
Экономика

Петербург готов потратить 86 млрд рублей на адресные инвестиции

Петербург готов потратить 86 млрд рублей на адресные инвестиции

Власти Санкт-Петербурга намерены расширять программу адресных инвестиций, предоставляя больше средств на перспективные проекты. В следующем году на поддержку инициатив выделят около 86 млрд рублей, сообщают "Невские Новости".

План инвестирования на 2021 год был представлен на заседании правительства Санкт-Петербурга. Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко подтвердил, что объем выплат будет увеличен относительно текущего года. Всего на инвестиции город готов потратить 86 млрд рублей. Большую часть средств направят на строительно-монтажные работы и развитие транспортной системы.

Одним из направлений строительства за счет инвестиций должна быть ликвидация диспропорции по социальным объектам, напомнил губернатор Александр Беглов. Также проект должен учитывать необходимость вложения средств в создание новых станций метрополитена.

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Автор: Ирина Большунова
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