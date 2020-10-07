Немецкий журналист рассказал о реальном отношении к Навальному в ФРГ

Слова российского блогера Алексея Навального об "отравителях" вызвали у жителей Германии больше смеха, чем сочувствия. Таким мнением поделился главред немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский в эфире радио Sputnik.

Глава ФБК (признан в РФ иноагентом) Навальный заявлял о причастности высших государственных лиц России к своему "отравлению". По словам Сосновского, никто не воспринимает эти слова всерьез. Отклики в Сети содержат больше смеха в сторону заявлений Навального.

Основатель ФБК попытался скрыть от общественности встречи с представителями спецслужб США в немецкой клинике Charite. Блогер дал интервью журналисту Юрию Дудю, которое подтвердило, что отравления веществом семейства "Новичок" не было.