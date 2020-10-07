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15:37   7 Октября 2020
Политика

Геополитик отметил важность сближения позиций Хафтара и Майтыга по Ливии

Геополитик отметил важность сближения позиций Хафтара и Майтыга по Ливии

Соглашение по возобновлению нефтедобычи в Ливии стало основой для диалога между Триполи и Тобруком. Такую точку зрения высказал в интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике Константин Соколов.

Межливийский диалог стал реальностью после того, как командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар договорился с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгой о возобновлении добычи нефти в Ливии. Эксперт по геополитике Константин Соколов отметил, что эти договоренности стали началом политического диалога между частями Ливии.

"Соглашение между командующим ЛНА и вице-премьером ПНС Ливии стало своеобразным «мостом» для переговоров", — образно выразился он.

Соколов считает, что измученная многолетней войной страна наконец-то начинает возвращаться к мирной жизни. Он подчеркнул, что до полной государственности Ливии и ее народу придется пройти еще немалый путь, но правильное направление к этому уже взято.

"По крайней мере, мы уже видим определенные этапы по улучшению ситуации", — констатировал Соколов.

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Автор: Ирина Большунова
#хафтар #нефть ливии #майтыга

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