Соглашение по возобновлению нефтедобычи в Ливии стало основой для диалога между Триполи и Тобруком. Такую точку зрения высказал в интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике Константин Соколов.

Межливийский диалог стал реальностью после того, как командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар договорился с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгой о возобновлении добычи нефти в Ливии. Эксперт по геополитике Константин Соколов отметил, что эти договоренности стали началом политического диалога между частями Ливии.

"Соглашение между командующим ЛНА и вице-премьером ПНС Ливии стало своеобразным «мостом» для переговоров", — образно выразился он.

Соколов считает, что измученная многолетней войной страна наконец-то начинает возвращаться к мирной жизни. Он подчеркнул, что до полной государственности Ливии и ее народу придется пройти еще немалый путь, но правильное направление к этому уже взято.