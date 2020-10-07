Владимир Путин обеспокоен выходом США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обеспокоен выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является серьезным и опасным шагом. Известно, что администрация Дональда Трампа уже начала процедуру выхода из ДРСМД, что очень беспокоит президента РФ, сообщает ТАСС.

"Нас тоже это не может не беспокоить", - подчеркнул Путин.

Также российский лидер высоко оценил заявление претендующего на пост президента США Джозефа Байдена. В нем говорилось о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).