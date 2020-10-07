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15:27   7 Октября 2020
Политика

МИД ФРГ анонсировал санкции против России из-за ситуации с Навальным

МИД ФРГ анонсировал санкции против России из-за ситуации с Навальным

Германия обсудит с партнерами в ЕС и ОЗХО общую реакцию на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, передает РИА Новости заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

ФРГ пригрозила России санкциями в случае отказа в предоставлении информации по инциденту с Навальным. Общая реакция по ситуации будет согласована с ЕС и ОЗХО, написал Маас в Twitter.

Генпрокуратура России направила ФРГ уже четвертый запрос касательно оказания правовой помощи по ситуации с Навальным. Германия игнорирует официальные документы, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Автор: Ирина Большунова
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