МИД ФРГ анонсировал санкции против России из-за ситуации с Навальным

Германия обсудит с партнерами в ЕС и ОЗХО общую реакцию на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, передает РИА Новости заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

ФРГ пригрозила России санкциями в случае отказа в предоставлении информации по инциденту с Навальным. Общая реакция по ситуации будет согласована с ЕС и ОЗХО, написал Маас в Twitter.

Генпрокуратура России направила ФРГ уже четвертый запрос касательно оказания правовой помощи по ситуации с Навальным. Германия игнорирует официальные документы, сообщили в пресс-службе МИД РФ.