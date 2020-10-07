Путин выразил готовность сотрудничать с будущим президентом США

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать с будущим президентом США, сообщает РИА Новости.

По словам главы России, Москва в любом случае готова к работе с любым политиком, который одержит победу в президентской гонке США.

"Мы будем работать с тем человеком, которому окажет доверие американский народ", — сказал Путин.

При этом президент России заметил, что предвыборные заявления кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена насквозь пропитаны антироссийской риторикой.

Выборы президента США состоятся 3 ноября текущего года.