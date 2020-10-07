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15:21   7 Октября 2020
Политика

Бундестаг поддержал строительство "Северного потока — 2"

Бундестаг поддержал строительство "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ оказало поддержку "Северному потоку — 2". Об этом заявил РИА Новости источник в бундестаге.

Собеседник агентства уверяет, что проект будет реализован. В бундестаге по-прежнему поддерживают "Северный поток — 2".

Ранее стало известно, что Польша наложила штраф на "Газпром" в размере 7,6 млрд долларов по делу газопровода. Российский концерн объявил, что намерен обжаловать такое решение. В Москве отметили, что санкция нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #фрг #бундестаг #северный поток - 2

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