Бундестаг поддержал строительство "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ оказало поддержку "Северному потоку — 2". Об этом заявил РИА Новости источник в бундестаге.

Собеседник агентства уверяет, что проект будет реализован. В бундестаге по-прежнему поддерживают "Северный поток — 2".

Ранее стало известно, что Польша наложила штраф на "Газпром" в размере 7,6 млрд долларов по делу газопровода. Российский концерн объявил, что намерен обжаловать такое решение. В Москве отметили, что санкция нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства.