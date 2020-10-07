Настоящий джентльмен и гений. Почему мир должен помнить Эдди Ван Халена

В минувший вторник, 6 октября, мир потерял выдающегося музыканта. После продолжительной болезни из жизни ушел гитарист-виртуоз Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет.

Печальное известие принес сын Ван Халена Вольфганг, который играл в группе своего отца на бас-гитаре:

«Я не могу поверить, что мне приходится писать это, но мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, сегодня утром проиграл долгую и трудную битву с раком».

Ван Хален родился в 1955 году в Амстердаме, но вырос в американском городе Пасадена, штат Калифорния. Он основал музыкальный коллектив в 1974 году вместе со своим братом Алексом, басистом Майклом Энтони и певцом Дэвидом Ли Ротом. Будущие звезды рок-сцены познакомились во время учебы в Городском колледже Пасадены.

Группа выступала в клубах Западного Голливуда, прежде чем совершила маленькую революцию, записав в 1978 году одноименный дебютный альбом. Пластинка разошлась тиражом более 10 миллионов копий и возглавила авангард хард-рок волны, которая смела с вершины чартов популярное тогда диско.

Ван Хален вошел в двадцатку самых продаваемых артистов всех времен, выпустив в течение пяти лет мультиплатиновые альбомы: Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), Diver Down (1982) и, наконец, самый хитовый — «1984».

Яркое фирменное соло Ван Халена из композиции Eruption с дебютного альбома приводило публику в восторг и принесло ему репутацию одного из величайших музыкантов всех времен.

Виртуоз-самоучка, выросший на музыке культового британского блюзмена Эрика Клэптона, стал пионером собственного динамичного стиля, часто используя приемы двуручной фортепианной игры — тэппинга.

«Я делаю [на гитаре] все, что хочу — сказал Ван Хален в интервью Guitar Player в 1978 году. — На самом деля я не сильно задумываюсь [над своей игрой]. Все получается спонтанно».

Путь Эдди Ван Халена был тернист. Почти всю жизнь он страдал от болей в суставах, особенно мучивших музыканта после выступлений. Перенес сложную операцию на тазобедренном суставе в 1999 году и частичное удаление языка в связи с опухолью в 2000 году.

Мировые знаменитости оплакивают уход Эдди Ван Халена в Twitter. Американский композитор, автор трех мультиплатиновых альбомов Джон Майер написал, что обязан своими достижениями почившему коллеге:

«Я смотрел на него снизу вверх, как маленький ребенок. Он побудил меня взять в руки гитару. Я был поражен тем, как Ван Хален контролирует свой инструмент».

В свою очередь гитарист группы Queen Брайан Мэй написал, что Ван Хален навсегда останется в его воспоминаниях как «невинный вундеркинд», полный радости и скромности, но при этом, возможно, самый оригинальный и ослепительный рок-гитарист в истории:

«Эти поистине волшебные пальцы открыли дверь для новой игры. Его кончина оставляет в моем сердце огромную дыру».

Английский музыкант и автор текстов культовой группы Black Sabbath Гизер Батлер охарактеризовал Ван Халена, как одного из самых приятных и простых людей, с которым ему довелось гастролировать:

«Настоящий джентльмен и настоящий гений».