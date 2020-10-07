Появившийся у Дудя Навальный разрушил своим видом версию об отравлении

Движения и речь Алексея Навального указывают на то, что он не был отравлен нервно-паралитическим ядом. Об этом главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский заявил корреспондентам Федерального агентства новостей.

По мнению публициста, в вышедшем накануне интервью Юрия Дудя с Алексеем Навальным в глаза зрителей сразу же бросаются резкие и порывистые движения гостя журналиста.

"Подобная координация движений, подобные движения руками, там можно внимательно посмотреть на его пальцы, на то, как он держит ноги, на то, как он двигается, как он стоит рядом с Юлей, ничего не говорит о том, что у него серьезные были нарушения мозговой системы, ничего не говорит о том, что у него сломана была вот эта вот внутренняя координация, о которой он сейчас пытается говорить", — рассуждает Сосновский.

Эксперт обратил внимание, что Навальный действительно потерял вес и выглядит болезненно, однако чувствует себя "достаточно здорово и уверенно" — после поражения боевым отравляющим веществом люди так не выглядят.

"Они вообще никак не выглядят, они просто умирают", — заявил он.

Сосновский сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг госпитализации российского блогера, с игрой в "кошки-мышки" — Навальный и его сторонники говорят одно, а на деле происходит совершенно другое.