Российские обязательства в рамках ОДКБ не распространяются на Карабах

Обязательства России в ОДКБ не распространяются на Нагорно-Карабахскую Республику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обязательства стран —членов ОДКБ заключаются в том, чтобы встать на защиту государства, которое подверглось нападению извне, объяснил Песков. По словам пресс-секретаря, российские обязательства не распространяются на Нагорный Карабах, в отличие от Армении.