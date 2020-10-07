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15:06   7 Октября 2020
Политика

Российские обязательства в рамках ОДКБ не распространяются на Карабах

Российские обязательства в рамках ОДКБ не распространяются на Карабах

Обязательства России в ОДКБ не распространяются на Нагорно-Карабахскую Республику. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обязательства стран —членов ОДКБ заключаются в том, чтобы встать на защиту государства, которое подверглось нападению извне, объяснил Песков. По словам пресс-секретаря, российские обязательства не распространяются на Нагорный Карабах, в отличие от Армении.

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Автор: Борис Нестеров
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