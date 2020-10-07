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15:02   7 Октября 2020
Происшествия

В Сети опубликовано видео со взрыва снарядов в Рязанской области

В Сети опубликовано видео со взрыва снарядов в Рязанской области

Очевидцы опубликовали видеозапись пожара, который произошел на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Видео опубликовал очевидец в YouTube.

Министерство обороны России сообщило о взрыве боеприпасов на складе с артиллерийскими снарядами. Огонь перекинулся на здание с загоревшейся травы. Информацию о происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в регионе.

Бывший военный склад расположен в Скопинском районе Рязанской области. По сообщению Минобороны жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.

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Автор: Яна Либерман
#взрыв #боеприпасы #рязанская область

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