Онищенко рассказал об опасном вирусе в "конвертах" в США

Американцы в 2001 году использовали опасный вирус, разослав его в конвертах жителям США. Об этом рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос о своем отношении к мифам о коронавирусе.

Человек всегда обладал страхами перед вирусами, поскольку тот, по словам Онищенко, заложен в генах. Депутат напомнил о ситуации в Америке с разосланным природным штаммом, который привел в оцепенение весь мир. Подобное порождает страх, вследствие чего возникают мифы о вирусах.

"Американцы в 2001 году применили против своего народа опасный вирус, который нельзя было вылечить ничем -типичное оружие, настоящий живой природный штамм, и разослали его в конвертах. Планета была в оцеплении. Ни один самолет не пролетал над США", — заявил Онищенко.

Онищенко также поднял тему перехода на дистанционный формат работы. Депутат отметил, что людям может быть психологически трудно перейти на удаленку. К тому же не все профессии позволяют работать из дома с помощью компьютера. Онищенко считает необходимым отработать схему перевода россиян на удаленку.