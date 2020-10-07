Семь именных деревьев посадили на Аллее памяти в Ленобласти

Школьники посадили новые деревья на Аллее памяти гвардейцев десантников и мотострелков в Кировске. Растения посвящены погибшим в Афганистане, Чечне и Дагестане в ходе военных конфликтов, передает iVBG.

Ученики высадили семь саженцев грецкого ореха. Деревья назвали в честь жителей Кировского района — Владимира Ескина, Владимира Заводина, Александра Исаева, Владимира Купцова, Виктора Макарова, Виталия Манина и Виталия Михайлова.

Еще одна аллея в память о героях войны появилась в Монине. В Центральном музее военно-воздушных сил высадили 45 именных кедров в честь авиаторов Великой Отечественной войны, передает телеканал "360". Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко взаимодействие между регионами.