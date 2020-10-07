Эксперт счел издевкой решение Польши оштрафовать «Газпром» из-за СП-2

Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши оштрафовало «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Глава регулятора Томаш Хрустный объяснил, что компания вместе с европейскими партнерами создала совместное предприятие для завершения постройки газопровода «Северный поток — 2», но не согласовала этот шаг с Варшавой.

«Запуск "Северного потока — 2" поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу. Также можно предсказать повышение цен на этот продукт, причем указанное повышение сильно отразится на польских потребителях», – цитирует Хрустного агентство Reuters.

«Газпром» намерен обжаловать решение польского регулятора, поскольку оно «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В компании подчеркнули, что размер санкции говорит о желании любыми способами помешать завершению строительства трубопровода.

В дополнение к штрафу UOKiK потребовал от пяти европейских компаний прекратить работу с «Газпромом» и расторгнуть все договоры.

В беседе с «Политикой Сегодня» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указал на провокационный характер действий UOKiK в отношении Москвы.

«Я вижу этот штраф, как политически-юридический троллинг в адрес России. Однако он затрагивает не только Москву, но и все взаимодействие России и Европейского Союза в целом. В то же время, это ожидаемо. Поляки давно занимаются подобным. Но всегда удивляют размеры штрафов, потому что они сильно разнятся. Видимо, против европейских компаний у поляков рука не поднялась вводить слишком серьезные штрафы», — подчеркнул эксперт.

В августе 2020 года польский регулятор уже штрафовал «Газпром» на 57 миллионов долларов. Тогда причиной послужил отказ компании сотрудничать в расследовании UOKiK по строительству «Северного потока — 2». В Польше обратили внимание, что объединение нескольких независимых предприятий для финансирования СП-2 не должно было происходить без одобрения регулятора.

Вместе с российской компанией под санкции попали нидерландские Shell, Uniper, Wintershall и OMV, а также швейцарская Engie Energy. Гривач полагает, что в сложившейся ситуации «Газпрому» остается только обжаловать штраф.

«Штраф будет обжалован в соответствии с законодательством. Скорее всего, сначала дело будет рассматриваться в Польше. Очевидно, что поляки не имеют прямого отношения к строительству и не имеют юрисдикции над "Северным потоком — 2". Их попытки повлиять на строительство газопровода делаются со злоупотреблением правом. Такие штрафы возможны, но только если происходят в ответ на нарушения, происходящие в области влияния регулятора. В случае с Польшей такого нет», — подытожил специалист.

В мае 2018 года UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и партнеров компании. Регулятор предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. Томаш Хрустный уверен, что российский газовый гигант заключил сделку с пятью иностранными компаниями, чтобы обойти закон, ограничить конкуренцию и усилить переговорные позиции «Газпрома» по отношению к клиентам в Польше.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.