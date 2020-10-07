Кремль сообщил о желании пролить свет на произошедшее с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приглашение в Россию экспертов Организации по запрещению химического оружия. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона искренне желает пролить свет на произошедшее с блогером. Песков заявил, что РФ также обратилась к экспертам ОЗХО, как ранее сделала Германия.

"Россия точно так же обратилась за техническим содействием", — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее ОЗХО сообщила, что найденное в организме блогера вещество не считается запрещенным, однако по характеристикам схоже с "Новичком".