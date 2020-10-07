Латвия готовит бесполезные преобразования Рижского порта

Латвия не хочет верить в окончательную потерю транзитного грузопотока и продолжает надеяться, что услуги ее морских портов будут пользоваться спросом и приносить прибыль. Об этом в среду сообщает издание Baltnews, комментируя заявление управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша о начале работ по развитию портовой инфраструктуры.

Так, Зелтиньш рассказал, что руководство Рижского порта приняло решение улучшить инфраструктуру транспортного узла, чтобы повысить его конкурентоспособность. Руководство оперативно подошло к решению поставленной задачи — процедура закупки на работы по расчистке судоходных путей уже запущена.

Стоит отметить, что запущенная 6 октября расчистка судоходного канала необходима, чтобы обеспечить свободный проход для судов класса «Capesize» грузоподъемностью более 150 тысяч тонн. Однако стоит отметить, что порты Прибалтийских республик в целом не могут обслуживать корабли такого класса из-за большого размера и глубокой осадки судов.

На данный момент, Рижский порт способен обслуживать лишь суда с осадкой не более 14,5 метров. Но его переоборудование станет латвийским ноу-хау, обеспечив стране преимущество не только перед Литвой и Эстонией, но и перед конкурентами из России.

По словам управляющего портом Ансиса Зелтиньша, развитие инфраструктуры морского транспортного узла отвечает вызовам времени, так как грузовые суда во всем мире становятся все больше.

«Возможность принимать в порту крупные суда класса "Capesize" будет способствовать доступу к новым грузам и более далеким рынкам по сравнению с текущими возможностями при использовании судов размера "Panamax", что будет способствовать росту грузооборота», – подчеркнул управляющий.

В 2020 году Латвия столкнулась с рекордным снижением грузопотока из-за потери транзита нефтепродуктов и каменного угля. Так, объем первых сократился на 12,7%, упав до 6,9 млн тонн, а второго — на 78,4%. По мнению руководства латышских предприятий, чья деятельность тесно связана с транзитом, компенсировать такие потери будет очень трудно.

Примечательно, что грузовые суда класса «Capesize», как правило, используют для перевозки руды или угля. Зелтиньш же не уточнил, с кем именно Латвия надеется работать.

Baltnews приводит мнение директора Департамента транзитной политики Министерства сообщения Эстонии Андриса Малдупса, который заявил, что сложившаяся ситуация не может не беспокоить.

«Россия развила собственную инфраструктуру до уровня, когда она может перенаправить стратегические экспортные грузы – такие, как нефтепродукты и каменный уголь, – на свои терминалы», — отметил Малдупс.

По его словам, снижение перевозок угля и нефтепродуктов через порты Прибалтийских стран очень серьезно отражается на их работе. К такой ситуации привели изменения в энергетической политике Евросоюза, которые заставили Россию переориентировать собственные грузы в свои же порты.

Как только Россия закончит строительство транзитных пунктов и переориентирует на них грузопоток, Литве останется только рассчитывать на контейнерные суда. Однако в этом случае совершенно неясно, зачем Рижский порт переделывает инфраструктуру для приема судов класса «Capesize», ведь контейнерные перевозки осуществляются кораблями класса «Handysize», «Handymax» и «Feeder» и для них не надо проводить такой масштабной реконструкции, заключает Baltnews.