Россия уже достаточно давно запустила процесс дедолларизации своей экономики и перешла на закупку золота, что привело снижение доли американской валюты в мировых резервах, пишет "ПолитРоссия".

Банк России стремительно начал устранять зависимость российской экономики от американской валюты, пополняя золотые запасы государства. Это спровоцировало желание покупать золото и у других стран, что в итоге повлекло за собой сокращение доли доллара в мировых резервах.

Согласно заявлению аналитиков-финансистов Bank of America, размер глобальной доли холдингов США снизился до 61,3% в течение прошедшего времени, что сильно превзошло ожидания при первоначальном проведении оценки валют, облигаций и акций.

Эксперты обращают внимание, что в настоящее время правительство Штатов больше обеспокоено проблемами не в экономике страны, а нестабильностью политической ситуации.