Интервью Владимира Путина. Главное

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Накануне глава государства дал интервью журналисту канала «Россия-1» Павлу Зарубину. Собрали главное.

О карабахском конфликте

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Владимир Путин еще раз призвал к немедленному прекращению огня и выразил надежду, что в самое ближайшее время конфликт будет прекращен.

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал президент.

В России проживает около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян, продолжил глава государства. И большое количество россиян поддерживает с обеими республиками тесные дружеские и даже родственные отношения.

«Если конфликт не будет исчерпан, а судя по всему, до этого еще далеко, мы призываем к прекращению огня. Нужно как можно быстрее это сделать», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер напомнил об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого является Армения. По словам президента, Россия выполняет все обязательства в рамках соглашения.

«Мы всегда исполняли [обязательства — прим. ред.], исполняем и будем исполнять. Как вы знаете, я живу в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения своих союзнических обязательств не возникает», — отмечает Путин.

О Киргизии

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, которые не признала оппозиция. На улицах Бишкека начались ожесточенные столкновения. Комментируя внутриполитическую ситуацию в республике, Путин подчеркнул, что Россия находится в диалоге с обеими сторонами.

«Надеемся, что все пройдет мирно, восстановится нормальный демократический политический процесс. Как можно быстрее. Мы в контакте со всеми участниками, сторонами конфликта. Я надеюсь, что после нормализации, мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном», — выразил надежду глава государства.

Президент России добавил, что страну с республикой связывает большой объем совместной работы в рамках Евразийского экономического союза. РФ оказывает значительную помощь Кыргызстану, чтобы он стал полноправным членом ЕАЭС.

Про обвинения России во вмешательстве в выборы

Недавно Владимир Путин призвал все страны, в том числе США, не развязывать войну в киберпространстве. Это стало ответом на многочисленные претензии со стороны американских коллег о якобы вмешательстве российских хакеров в выборы главы Белого дома. Однако просьба президента России была проигнорирована.

«Нет [ответа — прим. ред.], к сожалению. Как и по ряду других наших инициатив. По этой, очень важной теме, ответа нет. Хотя есть продолжительные претензии по нашей якобы гиперактивности в информационной сфере, вмешательствах в выборы. Но на это нет никаких оснований», — заявил российский лидер.

О президентской гонке в США

29 сентября состоялись дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Аналитики признали дебаты «худшими» в истории и даже нарекли «дном президентской политики». В ходе них Байден назвал Трампа «щенком Путина».

По мнению главы нашей страны, подобные выпады говорят о том, что роль России признают за океаном.

«Это проявление политической культуры или отсутствия как таковой. Все это продиктовано внутриполитическими процессами и проблемами самих США. Когда кто-то пытается оскорбить или унизить действующего главу государства <…> так или иначе приподнимают нас с вами. Они говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. Как говорят, это в известной степени льет воду на нашу мельницу», — сказал Путин.

Впрочем, слова и действия кандидатов в президенты любой страны должны оценивать избиратели, подчеркнул российский лидер:

«Мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся. <…> это не наше дело, пусть они там разбираются между собой, как считают нужным».

О продлении договора СНВ

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о готовности продлить договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) или заключить новый договор.

«А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ будет работать с любым будущим президентом США — с тем, кому «окажет доверие американский народ».

О своем дне рождения

Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что президент России избегает говорить о своем дне рождения. Путин сказал, что проведет 7 октября в кругу друзей и близких.