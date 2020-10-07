США и их союзники не внесли "Новичок" в списки ОЗХО, несмотря на просьбу РФ

США заблокировали предложенную Россией инициативу по внесению семейства "Новичок" в списки ОЗХО. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по биохиморужию Игорь Никулин.

Россия внесла пять дополнений в списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2019 году. Однако США, Канада и Нидерланды приняли только четыре. Пятое касалось группы "Новичок", но его отклонили, подчеркнул Никулин. По словам эксперта, у американской стороны и их союзников есть "интересы в этой области".