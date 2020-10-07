Украинский депутат предложил запретить отрицание "российской агрессии"

Законопроект о запрете отрицания "российской агрессии" против Украины зарегистрировал депутат Верховной рады Олег Дунда. РИА Новости уточнило, что Дунда является членом фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".

Законопроект Дунды относится к украинским телерадиовещательным компаниям, которым предлагается запретить любое отрицание "российской агрессии" против Украины. За нарушение закона предусматривается высокий штраф. Если нарушитель за месяц не устранит нарушение, то Дунда предлагает лишать за это лицензии на вещание.