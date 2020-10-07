Пролетая над Евросоюзом: как политика Турции закрыла ей вход в ЕС

Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, констатировали в Евросоюзе. Несмотря на заявления Анкары о приверженности цели вступления в ЕС, европейцы не торопятся расширят свои границы на восток.

В числе причин — агрессивная внешняя политика Реджепа Тайипа Эрдогана и риски для ЕС получить «на попечение» еще одно дотационное государство с большим оттоком населения (в Турции проживает самое большое количество мигрантов в мире). Проще говоря, очередной миграционный кризис, только «безвизовый». Правда, в Евросоюзе предпочитают более обтекаемые формулировки.

«Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы», — отмечается в ежегодном докладе Еврокомиссии.

Кажется, это окончательное «нет» со стороны Брюсселя по вопросу вступления страны в ЕС, которого она ждет с 1987 года. Разбираемся, как Турция потеряла шанс на европейское единство.

Новая Османская империя

«Экономическое чудо» 2000-х годов, когда ВВП Турции увеличился на 130% за 15 лет, обеспечило правительству Эрдогана невероятную поддержку населения. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и обратный процесс не заставил себя долго ждать. Инфляция после резкого увеличения расходов бюджета, госдолг более 320 миллиардов долларов, падение курса лиры — президентское кресло Эрдогана начало шататься уже в 2016 году.

Тогда это выразилось в попытке военного переворота: ситуация показала, что политическая стабильность в Турции очень условна. Как и демократия, обещанная Анкарой Евросоюзу — после путча последовали массовые репрессии. А после них — недовольство американских и европейских инвесторов, вывод денег из страны. И, соответственно, новый виток экономического кризиса.

Период рецессии в турецкой экономике неслучайно совпал с новой внешней политикой, взятой на вооружение Эрдоганом. Политологи называют ее неоосманской политикой. Судя по тому, сколько раз «старая» Османская империя успела повоевать с соседями (15 раз за три сотни лет — и это только с Россией), миролюбивого отношения Анкары к чужим границам ожидать не приходилось. Это знали и в Евросоюзе, и в США.

В конце сентября обеспокоенный турецкими аппетитами госсекретарь США Майк Помпео дважды наведывался в Грецию. Чиновник говорил о деэскалации конфликта, спровоцированного, впрочем, отнюдь не Афинами: в конце августа Анкара направила в район Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей экономической зоной, геологоразведочное судно. Оно ищет углеводороды возле острова Кастелоризо, воды вокруг которого юридически греческие.

Кроме этого, в августе Турция озвучила планы по восстановлению и превращению кипрского города Фамагуста, захваченного турецкими войсками в августе 1974 года, в свой курорт. На тот момент население города составляло 39 тысяч человек, из которых более 26 тысяч греки-киприоты, более 8 тысяч турки-киприоты и 4 тысячи прочие этнические группы. После турецкого вторжения население города сократилось до 8 500 человек. Все они турки.

Стоит ли говорить, что открытие Фамагусты, анонсированное Эрдоганом, едва ли понравилось международному сообществу. Как и предупреждал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, это решение станет причиной приостановки всего европейского курса Турции.

Помимо этого, войска Турции находятся в Ираке и Сирии, также страна вмешивалась в конфликт в Ливии, а совсем недавно — в армяно-азербайджанские столкновения. Анкара открыто заявляет, что поддерживает Азербайджан «и на поле боя, и за столом переговоров». Ряд экспертов полагает, что именно Турция стала одним из источников нынешнего обострения в Нагорном Карабахе, пытаясь решить свои политические и военные интересы в Закавказье.

Из доклада Еврокомиссии понятно, как в ЕС отнеслись к активному участию Турции в чужой войне. Кажется, это стало последней каплей — чаша терпения европейцев переполнилась «неоосманскими» амбициями Анкары.

«Турция должна взять на себя безоговорочную приверженность добрососедским отношениям, международным соглашениям и мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, обратившись, в случае необходимости, в Международный суд», — говорится в докладе.

Европейская слабость, американское бессилие

Реакция США и Евросоюза в отношении внешней политики Турции очень сдержанна, особенно на фоне традиционно резких заявлений Запада о России и Китае. На то есть причина: американские дипломаты не хотят вводить санкции против Анкары в одиночку, без участия Евросоюза. А ключевое государство Евросоюза — Германия.

Канцлер Ангела Меркель не сторонник турецких санкций. Дипломаты «в частном порядке» рассказали об опасениях Меркель: Турция может перестать принимать у себя мигрантов из Сирии и направить огромный миграционный поток в Европу, в частности — в Германию.

Вторая причина в том, что в ФРГ проживает большое количество турок. МИД ФРГ заявляет о трех миллионах выходцев из Турции, но это заниженные цифры. Определить точную численность сложно, поскольку в официальных переписях не указывается этническая принадлежность граждан.

Турецкая община Германии поддерживает националистический курс Эрдогана: в апреле 2017 года во время референдума о расширении полномочий президента Турции 63% немецких турок проголосовали «за». В самой Турции одобрили реформу 51,4% граждан. Такая поддержка Эрдогана в Германии чревата внутренней нестабильностью в стране, если Берлин решит обострить отношения с Анкарой.

Ради национальной безопасности Берлин будет блокировать любые санкции против турецких чиновников и компаний, инициированные Штатами. Американские СМИ уже раскритиковали американское руководство за «слабость» и отказ от введения турецких санкций без участия Евросоюза.

«Таким образом, Помпео может вести активную борьбу в отношении региональной агрессии Турции с седьмого этажа здания Госдепартамента, но на практике его «Бюро по европейским и евразийским делам» замедляет любые последствия для Турции до такой степени, что Эрдоган считает, что он не столкнется с ответным ударом за свою агрессию», — пишет издание National Interest.

Стратегия Эрдогана проста: чем хуже экономика страны, тем уместнее «маленькая победоносная война». Судя по прогнозам аналитиков, предсказывающих уровень безработицы в Турции до 30% и прочие неприятные последствия «коронавирусного кризиса», в ближайшее время странам-соседям новой Османской империи придется несладко.