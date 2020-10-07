Путин прокомментировал первые дебаты Трампа и Байдена

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам президента РФ, заявление Байдена в адрес Трампа про "щенка Путина" является проявлением уровня его политической культуры. Глава государства также отметил, что подобные слова поднимают позицию РФ, так как говорят о ее невероятной влиятельности и мощи.

"В известной степени это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу", — напомнил Путин известную поговорку.

Также российский президент отметил, что Трамп и Байден могут дискутировать так, как считают нужным в контексте происходящих событий, а ситуация не является делом Москвы.